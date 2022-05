L'IPO de Lhyfe bien partie !

(Boursier.com) — Le site britannique GlobalCapital, citant une source proche de l'opération, indique que l'offre de titres du français Lhyfe, en lice pour une IPO sur Euronext Paris , est d'ores et déjà quasiment couverte, le montant de 100 ME étant souscrit. Une indiscrétion confirmant l'attrait des investisseurs pour le secteur de l'hydrogène. Et ce malgré quelques turbulences sur les marchés qui n'incitaient pas forcément à l'optimisme... Ouverte lundi dernier, la souscription doit normalement se clore vendredi. Ce jeudi pour les investisseurs particuliers. La société vise une levée de fonds de 110 ME, pouvant être portée à un maximum d'environ 145,5 ME en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation.

Lhyfe bénéficiait d'un certain nombre d'engagements de souscriptions : de 32 à 39 ME déjà sécurisés. 25 ME de la part d'EDP Renovaveis (EDPR) dans le cadre de la conclusion d'un accord de collaboration pour le développement de projets de production d'hydrogène vert. De 7 à 14 ME auprès des investisseurs financiers CDC Croissance et Amundsen Investment Management.

Reste à savoir les conséquences, en termes de choix de prix par le conseil d'administration, d'une souscription rapidement bouclée... La fourchette allait de 8,75 à 11,75 Euros. En milieu de fourchette, Lhyfe se retrouve valorisée autour de 450 ME et au-delà de 500 ME "full diluted", autrement dit en tenant compte de l'exercice d'obligations convertibles, réalisées en 2021/2022 et dont une partie est prévu en cas de réussite de l'IPO, scenario vers lequel on s'achemine donc...

La société se veut un pionnier de la production d'hydrogène vert entièrement issue d'énergies renouvelables. L'hydrogène vert est fabriqué à partir de l'électrolyse de l'eau : un procédé de production totalement décarboné consistant à séparer les atomes d'hydrogène et d'oxygène de la molécule d'eau grâce à de l'électricité.

Lhyfe s'est fixé comme objectif de disposer d'une capacité installée totale de 55 MW d'ici 2024 à partir d'unités onshore uniquement. En 2026, la capacité installée totale devrait atteindre 200 MW, soit pour l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2026, un chiffre d'affaires consolidé d'environ 200 ME et un EBITDA à l'équilibre. À l'horizon 2030, la société se fixe comme objectif de se positionner comme un acteur de référence dans le secteur de la production d'hydrogène vert et plus spécifiquement de disposer d'une capacité installée totale supérieure à 3 GW. À long terme, Lhyfe vise une marge d'EBITDA Groupe supérieure à 30%.