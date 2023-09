L'IPO de l'année devrait être moins importante qu'espérée par SoftBank

(Boursier.com) — L 'IPO de l'année devrait être moins importante que prévu. Arm, concepteur de puces britannique, chercherait désormais à lever entre 5 et 7 milliards de dollars à New York, contre 10 Mds$ précédemment évoqués, croit savoir 'Bloomberg News'. La valorisation serait pour sa part attendue entre 50 et 60 milliards de dollars, contre une fourchette cible précédente de 60 à 70 Mds$. Les chiffres pourraient encore évoluer alors que la firme organise cette semaine sa tournée de présentation, avant une cotation officielle au Nasdaq la semaine prochaine.

De son côté, 'Reuters' a indiqué au cours du week-end que le groupe détenu par le conglomérat japonais SoftBank entendait lever de 5 à 5,4 milliards de dollars pour une valorisation d'environ 50-54 milliards de dollars. A ce niveau, la société serait la mieux valorisée à entrer à la Bourse de New York depuis le constructeur de véhicules électriques Rivian Automotive en 2021. Reste qu'une telle valorisation d'Arm serait un nouveau coup dur pour SoftBank qui a acquis le mois passé une participation de 25% dans la société via son fonds Vision Fund sur la base d'une valorisation de 64 Mds$.

Cette valorisation révisée tiendrait compte de la baisse récente de la demande pour certains produits d'Arm, le groupe ayant notamment clos son exercice annuel décalé du 31 mars avec un chiffre d'affaires en baisse, à 2,68 milliards de dollars. "Nous estimons que 50 - 60 milliards de dollars est l'objectif le plus réaliste", écrit Kirk Boodry, analyste chez Astris Advisory. "La révélation du prospectus était également moins favorable car Arm a signalé une érosion des revenus et une exposition plus élevée à la Chine que beaucoup ne l'avaient prévu".

Le Japonais SoftBank a acquis Arm en 2016 pour 32 milliards de dollars. La technologie de ce géant britannique se trouve dans la plupart des smartphones et est omniprésente dans l'industrie électronique. Tous les grands noms de la tech sont ses clients et plusieurs devraient participer à l'IPO.