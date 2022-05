L'introduction en bourse de Betclic va rapporter gros à la SBM

(Boursier.com) — Belle opération financière pour la Société des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco (SBM). Dans le cadre de la prochaine cotation de FL Entertainment (leader mondial du divertissement avec Banijay et Betclic) sur Euronext Amsterdam à la suite de sa fusion avec Pegasus Entrepreneurs, SPAC lancé par Tikehau Capital, la SBM annonce que sa filiale, la société de droit luxembourgeois Monte-Carlo SBM International, s'est engagée à transférer, par voie de cession et d'apport, l'intégralité de sa participation de 47,3% dans Betclic Everest Group à FL Entertainment.

Cette participation de SBM International à l'opération va permettre la poursuite d'un partenariat réussi, mené avec Stéphane Courbit (futur président du conseil d'administration de FL Entertainment) depuis mai 2009, à l'occasion de la prise de participation de SBM International dans BEG. L'opération valorise la quote-part du capital de BEG détenue par SBM International à 850 millions d'euros, à comparer avec son investissement financier initial de 140 millions d'euros en 2009.

Cette opération devrait être finalisée le 30 juin 2022, sous réserve d'approbation par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Pegasus Entrepreneurs et sous réserve de la réalisation de certaines conditions suspensives usuelles.

Si elle se réalise, cette opération impactera favorablement de façon très significative les comptes consolidés du Groupe S.B.M. pour le prochain exercice 2022-2023 et donnera les moyens financiers à SBM International de poursuivre sa stratégie de développement à l'international.