L'intelligence artificielle d'OpenAI en renfort d'un grand cabinet de conseil !

(Boursier.com) — Le cabinet de conseil, d'audit et d'expertise juridique PricewaterhouseCoopers LLP s'est associé à OpenAI, concepteur et propriétaire de ChatGPT, pour offrir à ses clients des conseils générés par l'intelligence artificielle alors que les quatre grands cabinets d'audit cherchent à réduire les coûts et à augmenter la productivité, indique l'agence Bloomberg. Le cabinet PwC utilisera ainsi l'IA pour fournir des conseils sur des questions complexes en matière fiscale, juridique et de ressources humaines, comme effectuer une diligence raisonnable sur les entreprises, identifier les problèmes de conformité et même recommander d'autoriser ou non de transactions commerciales, détaille Bloomberg.

PwC a donc scellé une alliance stratégique avec le leader de l'IA générative et Harvey, un autre acteur du compartiment IA qui conçoit de grands modèles de langage sur mesure pour les firmes juridiques. Il s'agit là d'entraîner et de déployer des modèles en matière fiscale, légale et de ressources humaines. Il s'agit d'une étape significative au-delà de l'accord exclusif de PwC et Harvey conclu plus tôt cette année. L'alliance stratégique doit tirer profit des modèles OpenAI et de l'expertise du groupe Harvey dans le développement de modèles spécifiques, ainsi que des capacités IA de PwC, de son approche basée sur la valeur et de sa "profonde expertise sectorielle". Ensemble, PwC, OpenAI et Harvey entendent donc créer des modèles hautement sophistiqués destinés à accélérer les tâches complexes et à fournir des connaissances plus riches et personnalisées en matière fiscale, légale et de ressources humaines.