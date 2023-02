L'industrie européenne du jeu vidéo devrait connaître une croissance annuelle de 8% sur les 5 prochaines années

(Boursier.com) — D 'après les dernières analyses de Savills, Conseil international en immobilier, le secteur européen du jeu vidéo devrait connaître une croissance de son chiffre d'affaires de 8% par an sur les 5 prochaines années, stimulée par la hausse du nombre d'utilisateurs, de l'adoption du numérique et des investissements des entreprises et par un vivier de programmeurs compétitif.

Le conseil international en immobilier s'attend à ce qu'en même temps que l'industrie du jeu vidéo évolue, la présence physique et les besoins des entreprises du secteur s'accroissent, entraînant une hausse de leurs prises à bail de bureaux.

En général, les bureaux des entreprises de jeux vidéo comprennent aussi des studios utilisés pour le développement et la production de nouveaux jeux et de nouvelles technologies. Les entreprises internationales de jeux vidéo tendent à rechercher des emplacements hors centre-ville bénéficiant d'une excellente connexion Internet et situés à proximité de leurs viviers de recrutement, tels que les meilleures universités, indique Savills.

Les petits studios et les entreprises en croissance recherchent généralement quant à eux des immeubles de bureaux prime dans des emplacements également prime, afin d'attirer les talents.

Une forte demande

Serge Vayer, Director Tenant Representation chez Savills France, confirme "qu'attirer et conserver les talents reste l'un des plus grands défis auquel les utilisateurs du secteur sont confrontés, avec environ 5.000 programmeurs actuellement en recherche d'un nouvel emploi en Europe. Il existe par conséquent une forte demande pour des espaces de haute qualité et bien placés, correspondant à la culture des entreprises et à leurs objectifs en matière de développement durable."

Rob Pearson, Director, Tenant Advisory chez Savills, ajoute "que compte tenu de la concurrence pour recruter des talents sur ce marché, de nombreuses entreprises de jeux vidéo préfèrent ne pas risquer de se retrouver dans le même immeuble de bureaux que leurs concurrents. Nous savons aussi que ces entreprises prennent très au sérieux leur propriété intellectuelle et la sécurité de leurs bureaux."

Par conséquent, la majeure partie de la demande des studios de développement appartenant à de grandes entreprises des jeux vidéo concerne des immeubles de bureaux mono-utilisateur.