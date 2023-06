L'IDI toujours plus haut en bourse après un nouveau coup de maître !

(Boursier.com) — L 'IDI bat record sur record en bourse de Paris à 65,60 euros ce mardi, en hausse de 2,8% aujourd'hui et de 16% sur les 5 dernières séances, tandis que le groupe et Andera Partners ont annoncé la conclusion d'un contrat de cession portant sur la totalité du capital de Flex Composite Group au groupe Michelin. La valeur d'entreprise s'élève à 700 millions d'euros. L'IDI et Andera Partners ont réalisé ainsi un multiple d'investissement supérieur à 12x sur cet investissement ! L'opération, soumise à l'accord des autorités de la concurrence, devrait se réaliser au troisième trimestre 2023.

Flex Composite Group (FCG) est un leader européen dans la conception, la fabrication et la distribution de matériaux composites avancés. Disposant d'un savoir-faire incontesté dans le domaine de la science et de l'ingénierie des matériaux, le groupe conçoit pour un large portefeuille de clients (plus de 2.100 clients dans le monde) des solutions sur-mesure à forte technicité et valeur ajoutée (performance, durabilité, recyclabilité, esthétique, etc.) et adresse des marchés de spécialité (marine, supercars, transport, heat transfer, technical apparel, construction, etc.).

Investisseur majoritaire depuis 2015 dans le cadre d'une opération de LBO primaire, l'IDI, accompagné par Andera Partners en tant qu'investisseur minoritaire, a activement soutenu FCG dans ses projets de développement organiques et externes.

Parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF a revalorisé l'IDI de 70 à 75 euros avec un avis à 'surperformer'.