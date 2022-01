L'IDI et le Groupe Chevrillon signent le rachat de Culturespaces

(Boursier.com) — L 'IDI et le Groupe Chevrillon ont signé des accords avec le groupe Engie et M. Bruno Monnier leur permettant d'entrer au capital de Culturespaces. Le consortium entend accélérer le développement international de cet acteur de référence pour la gestion déléguée de sites culturels historiques et musées d'exception et la création d'expositions immersives diffusées au sein de ses centres digitaux. Le processus d'information et de consultation des instances représentatives du personnel a été effectué.

L'équipe dirigeante de Culturespaces, qui ne change pas, sera accompagnée d'IDI et du Groupe Chevrillon, Monsieur Monnier restant actionnaire et président de Culturespaces et de la fondation Culturespaces. Cette opération s'inscrit dans le cadre du plan de recentrage stratégique d'Engie, actionnaire à 86,14% de Culturespaces.

Créé en 1990 par Bruno Monnier, Culturespaces a plus de 30 ans d'expérience dans la gestion de lieux culturels en France. Ayant débuté en tant qu'opérateur privé dans la gestion globale de monuments, musées et centres d'art (Musée Jacquemart André, Théâtre Antique d'Orange, Hôtel de Caumont - Centre d'Art, etc.), Culturespaces est progressivement devenu une référence dans la création de centres d'art numérique et d'expositions immersives avec notamment l'ouverture de l'Atelier des Lumières à Paris, qui a attiré en 2018 près de 1,4 million de visiteurs, puis des Bassins des Lumières l'année dernière dans l'ancienne base sous-marine de Bordeaux, mais également à l'international (Jeju en Corée du Sud en 2018 et Dubaï en 2021). Comptant aujourd'hui plus de 400 collaborateurs, les différents sites opérés par le groupe ont accueilli en 2019 près de 4,6 millions de visiteurs.