L'IDI et le Groupe Chevrillon bouclent le rachat de Culturespaces

(Boursier.com) — L 'IDI, spécialiste du capital investissement, et le Groupe Chevrillon, ont finalisé l'acquisition de Culturespaces auprès du groupe Engie et de M. Bruno Monnier. Le consortium accompagnera l'accélération du développement international de cet acteur de référence dans la gestion déléguée de sites culturels historiques et musées d'exception et la création d'expositions immersives diffusées au sein de ses centres digitaux, qui prévoit cette année l'inauguration de 3 nouveaux centres d'art numériques à Amsterdam, New-York et Séoul.