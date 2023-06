L'IDI et Andera Partners annoncent avoir conclu un contrat de cession portant sur la totalité du capital de Flex Composite Group (FCG) à Michelin

(Boursier.com) — L 'IDI et Andera Partners annoncent la conclusion d'un contrat de cession portant sur la totalité du capital de Flex Composite Group au groupe Michelin. La valeur d'entreprise s'élève à 700 millions d'euros. L'IDI et Andera Partners réalisent un multiple d'investissement supérieur à 12x sur cet investissement. L'opération, soumise à l'accord des autorités de la concurrence, devrait se réaliser au troisième trimestre 2023.

Flex Composite Group (FCG) est un leader européen dans la conception, la fabrication et la distribution de matériaux composites avancés. Disposant d'un savoir-faire incontesté dans le domaine de la science et de l'ingénierie des matériaux, le groupe conçoit pour un large portefeuille de clients (plus de 2.100 clients dans le monde) des solutions sur-mesure à forte technicité et valeur ajoutée (performance, durabilité, recyclabilité, esthétique, etc.) et adresse des marchés de spécialité (marine, supercars, transport, heat transfer, technical apparel, construction, etc.).

Investisseur majoritaire depuis 2015 dans le cadre d'une opération de LBO primaire, l'IDI, accompagné par Andera Partners en tant qu'investisseur minoritaire, a activement soutenu FCG dans ses projets de développement organiques et externes.

Le groupe est aujourd'hui constitué de trois branches d'activité : 1/ Engineered Fabrics, branche dans les tissus techniques enduits commercialisés sous la marque ORCA par la filiale Pennel & Flipo, basée à Mouscron en Belgique, 2/ Composite Materials, branche dédiée aux tissus carbone et matériaux composites techniques au travers de ses filiales Angeloni Group (acquise en 2019) et Selcom (acquise en 2022), et 3/ Technical Films, films thermoplastiques via sa filiale Fait Plast (acquise en 2017).

Réalisant plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, et bénéficiant d'une solide rentabilité, le groupe emploie près de 400 salariés dont une quarantaine dédiée à la R&D. Il bénéficie d'un réseau commercial mondial (Europe, Etats-Unis et Chine), et de six centres de production en Belgique et en Italie.

L'opération s'inscrit dans le plan stratégique "Michelin in Motion" visant à étendre les activités de Michelin au-delà des pneumatiques pour atteindre 20 à 30% de son activité à horizon 2030, en capitalisant sur son savoir-faire historique dans la fabrication de flexibles composites. Avec ses 130 ans d'histoire, le groupe basé à Clermont-Ferrand s'appuie sur un effectif de 132.000 personnes et bénéficie d'une renommée mondiale avec 9 pôles de 'R&D' à travers le monde, 121 sites de production dans 26 pays et une présence commerciale dans 175 pays. L'adossement de FCG à la division High-Tech Materials de Michelin vise à créer un leader mondial dans les matériaux composites avancés en combinant les forces et capacités techniques des équipes de FCG et de Michelin, en particulier dans les domaines de la R&D, et en capitalisant sur leurs complémentarités géographiques.

Julien Bentz, Managing Partner à l'IDI commente : "Depuis 2015, l'IDI a soutenu FCG dans l'accélération de son développement. Cet investissement illustre la stratégie de l'IDI visant à accompagner des PMEs et ETIs positionnées sur des marchés de niche en forte croissance pour en faire des leaders européens ou mondiaux. Nous sommes fiers d'annoncer l'adossement de FCG à un groupe industriel français d'envergure mondiale tel que Michelin, qui constitue un partenaire solide, offrant d'intéressantes perspectives et un avenir pérenne aux équipes. Cette opération marque aussi la pertinence de la stratégie développée pour FCG. Rejoindre Michelin va également permettre à FCG d'accroître ses capacités de R&D et d'accélérer sa conquête du marché américain en capitalisant sur sa présence aux Etats-Unis."

David Robin, Associé d'Andera Expansion ajoute : "Nous sommes très heureux et très fiers d'avoir accompagné FCG depuis 2015. L'ensemble des leviers de création de valeur que nous avions identifiés à notre entrée ont été activés pour permettre au groupe de renforcer ses positions sur ses marchés de niches à forte valeur ajoutée et ainsi renforcer sa valeur stratégique. Nous nous réjouissons de cette cession à Michelin qui permettra d'assurer la pérennité du groupe, de son savoir-faire et de ses équipes."