L'IDI : ANR de 724,5 millions d'euros au 30 septembre

(Boursier.com) — L 'IDI fait état d'un ANR au 30 septembre de 724,5 millions d'euros. L'actif net réévalué par action s'élève ainsi à 96,85 euros, en léger retrait depuis le 30/06/2023. Seuls les actifs liquides et les titres cotés sont réévalués au troisième trimestre. Le groupe côté spécialiste du capital-investissement connait une année 2023 très active avec 14 opérations réalisées, dont la cession de Flex Composite Group à Michelin, en réalisant plus de 12x son investissement.

L'IDI dispose de fonds propres importants à 724,5 millions d'euros contre 673 millions au 31/12/2023. La capacité d'investissement (nette de dettes) au 30 septembre s'élève à 325 ME. A cela s'ajoute un crédit investissement de 30 ME tiré à hauteur de 16 ME, un crédit renouvelable de 30 ME non tiré et une facilité de caisse de 5 ME non utilisée. La cession de Flex Composite Group dote l'IDI de moyens financiers renforcés pour investir.

L'IDI poursuit sa volonté de générer sur le long terme un rendement attractif, supérieur aux indices boursiers et à celui des autres acteurs du secteur. Ainsi, l'IDI fait bénéficier à ses actionnaires d'un rendement annuel, dividendes réinvestis, de 21,67% depuis début 2009, et de 15,94% depuis son introduction en bourse en 1991, soit un multiple de près de 114 en 32 ans.

À la suite de l'autorisation donnée lors de l'assemblée générale du 11 mai 2023, l'IDI va faire bénéficier à ses plus jeunes collaborateurs, directeurs de participations et analystes, d'un plan d'actions attribuées gratuitement, avec condition de co-investissement et de performance basée sur la croissance de l'ANR jusqu'au 31 décembre 2026. Il fait suite à un précédent plan proposé aux plus seniors de l'équipe d'investissement dans des conditions très proches.

En outre, les collaborateurs de l'IDI poursuivent des actions concrètes ESG visant à mieux investir, à mieux travailler et à mieux impacter le business model des participations. Les premiers effets de ces actions se matérialisent. L'IDI conduit ces initiatives avec constance et considère qu'elles sont les gages de résultats futurs.

Christian Langlois-Meurinne, Président du Groupe IDI, déclare : "le troisième trimestre de l'année a continué d'être très actif pour les équipes de l'IDI. Ce succès s'explique notamment par la qualité et la pérennité de notre équipe d'investissement. Afin de fidéliser l'ensemble de l'équipe, et d'aligner les intérêts de toutes les parties prenantes, l'IDI va proposer aux directeurs de participations et aux analystes de participer à un plan d'actions gratuites avec condition de co-investissement autorisé par la dernière assemblée générale. L'objectif de ce plan porte notamment sur la croissance de l'ANR jusqu'au 31/12/2026".