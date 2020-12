L'hôpital de Schwyz confie sa nouvelle infrastructure réseau à Spie

Crédit photo © Spie

(Boursier.com) — SPIE Switzerland, filiale suisse de Spie, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, s'associe au fournisseur d'énergie EWS (Elektrizitätswerk Schwyz) pour la mise en place d'un réseau LAN et WLAN performant pour l'hôpital de Schwyz.

Désignée par le département informatique de l'hôpital de Schwyz, SPIE ICS AG, filiale de SPIE Switzerland et prestataire de services informatiques complets, est en charge de l'acquisition, de la mise en oeuvre, de l'introduction et de l'exploitation de la nouvelle infrastructure réseau. Initiée début juillet 2020 pour une durée d'un an, l'opération est conduite dans le cadre d'un accord d'exploitation définissant les attentes de l'hôpital de Schwyz.

Objectif : assurer une transition optimale du réseau initial vers le nouveau réseau et limiter les risques d'interruption de service.

SPIE ICS AG a remporté cet appel d'offres grâce à une solution parfaitement adaptée aux besoins de l'hôpital de Schwyz, reposant sur les technologies les plus récentes des leaders du marché, Cisco Systems et Fortinet. Cette solution offre des capacités multimédia (applications en temps réel, voix, collaboration et conférences), ainsi qu'un réseau local sans fil complet, permettant à terme une mise en oeuvre simple d'options de localisation. Elle intègre enfin le contrôle d'accès et le zonage du réseau pour différents services, ainsi que des outils de surveillance, d'alerte, de rapport et d'administration.