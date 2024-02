L'EPA Paris Saclay confie à Advenis la gestion locative et la commercialisation de son immeuble "Le Next"

(Boursier.com) — L 'Établissement Public d'Aménagement Paris Saclay annonce avoir sélectionné Advenis, acteur présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur immobilière, pour assurer la gestion locative et la commercialisation de l'immeuble "Le Next". Il s'agit du tout premier programme de bureaux libre d'utilisateurs installé au sein du campus urbain de Paris Saclay.

L'Établissement Public d'Aménagement (EPA) Paris Saclay impulse et coordonne le développement du pôle scientifique et technologique du plateau de Saclay. Il assure ainsi la maitrise d'ouvrage de l'immeuble LE NEXT, premier programme de bureaux libre d'utilisateurs du campus urbain.

Le NEXT déploie une surface totale de 7.000 m(2) en R+6, pour 580 postes de travail. Certifié HQE Excellent, BREEAM Very Good, labellisé OSMOZ, il présente en outre une ambition environnementale affirmée. Advenis Property Management et Advenis Conseil et Transaction remportent l'appel d'offres lancé par l'EPA et assurent la double mission de gestion et de commercialisation du NEXT.

Advenis Property Management met son expertise au service du NEXT pour en assurer la gestion locative courante, la coordination de la gestion technique, la sécurisation, et la conduite d'opérations de valorisation du bien.

Advenis Conseil et Transaction pilote de son côté la commercialisation à la location des surfaces vacantes ou qui se libèrent, auprès d'une cible ayant des activités liées à la recherche, aux sciences, ou avec des interactions potentielles avec le campus et ses nombreuses start-ups.

"Nous sommes très fiers d'avoir su capter la gestion de cet immeuble emblématique, porteur d'une image forte et d'une ambition environnementale très affirmée. Appréhender des caractéristiques techniques en phase avec les dernières normes en vigueur, et répondre aux nouveaux usages et besoins des occupants, tels sont les enjeux stimulants de cette mission. La valorisation environnementale prend une place grandissante dans nos réponses à appels d'offres. Nous avons su mettre en avant les expertises de nos équipes, et notamment celles de notre département Développement Durable,atout majeur pour ce type d'actif", a déclaré Jacques KOZYK, Directeur du Développement Advenis Real Estate Solutions.