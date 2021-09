L'enseigne Project X Paris choisit les centres commerciaux Shopping Cora de Galimmo pour s'implanter en Belgique

(Boursier.com) — Le groupe Galimmo Real Estate, détenteur et opérateur de lieux de vie et de commerce co-conçus avec leurs publics, présent dans quatre pays européens, annonce aujourd'hui l'ouverture de boutiques de la marque française de vêtements streetwear Project X Paris dans ses six centres commerciaux belges Shopping Cora.

L'enseigne en plein essor Project X Paris, créée en 2015 par deux jeunes designers français et s'adressant à une clientèle âgée de 15 à 35 ans, a en effet choisi les sites de Galimmo pour ses premièresimplantations en Belgique. Elle ouvrira le 29 septembre sa première boutique dans le centre Shopping Cora à Châtelineau et le 13 octobre dans le centre Shopping Cora de La Louvière. L'ouverture des boutiques dans les Shopping Cora d'Anderlech, d'Hornu, de Rocourt et de Messancy se fera de façon échelonnée d'ici la fin de l'année. Project X Paris trouvera dans ces espaces de commerce et de vie le cadre adapté et la clientèle idéale pour son offre.