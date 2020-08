L'éditeur de Fortnite poursuit Apple et Google

L'éditeur de Fortnite poursuit Apple et Google









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Bataille épique ? Le développeur de jeux vidéo Epic Games poursuit le colosse de Cupertino Apple, après que le groupe californien à la pomme a retiré le jeu vidéo Fortnite de son App Store. Le groupe de Tim Cook a jugé en effet que le jeu violait ses règles en matière de paiement via les applications. Epic attaque donc Apple en justice, demandant une injonction qui mettrait un terme à certaines pratiques d'Apple sur son App Store. Le Californien prend pour l'heure une part représentant environ 15 à 30% des abonnements aux applications et des paiements effectués dans les applications, indique l'agence Reuters. Sur l'App Store d'Apple et le Play Store de Google, le jeu Fortnite d'Epic a enregistré environ 2 millions de téléchargements en juillet, d'après une mesure de SensorTower.

La bataille de titans ne s'arrête pas là, puisqu'Epic Games attaque également Alphabet, la maison-mère de Google, qui vient aussi de bannir le jeu Fortnite de son 'store'. Google estime, comme Apple, que le jeu enfreint ses réglementations sur les paiements via les applications. Le groupe de Mountain View n'exclut toutefois pas de trouver un compromis avec Epic, se disant ouvert aux discussions pour amener le jeu sur sa plateforme de téléchargement d'applications.

Epic Games a même produit pour se défendre un spot parodiant... une publicité d'Apple datant de 1984, réalisée alors par Ridley Scott et faisant la promotion du Macintosh contre le 'Big Brother' IBM.