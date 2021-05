L Brands : retour aux bénéfices

(Boursier.com) — L Brands, qui va procéder prochainement à une scission de Victoria's Secret, a annoncé pour le trimestre clos un retour aux profits, avec de moindres promotions et des marges accrues. Sur le premier trimestre, clos début mai, le groupe aux marques Victoria's Secret et Bath & Body Works a livré des revenus de 3 milliards de dollars, en ligne avec les attentes, représentant près du double de l'an dernier (1,65 milliard de dollars). Le bénéfice par action est ressorti positif de 97 cents, contre une perte de 1,07$ par action un an plus tôt. Le bénéfice opérationnel a été de 572 millions de dollars, contre un déficit de 318 millions un an avant. Le bénéfice net s'est élevé à 277 millions, contre 297 millions de pertes sur la période comparable, l'an dernier.