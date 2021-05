L Brands dépasse les attentes et scinde Victoria's Secret

L Brands dépasse les attentes et scinde Victoria's Secret









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L Brands a publié des comptes supérieurs aux attentes et annoncé par ailleurs son intention de scinder sa marque de lingerie Victoria's Secret. Bath & Body Works sera ainsi séparé de Victoria's Secret. Les deux marques deviendront deux entités cotées distinctes par un spinoff dont la finalisation est attendue en août prochain. Andrew Meslow sera CEO de L Brands et dirigera Bath & Body Works. Martin Waters restera à la tête de Victoria's Secret et Pink. L Brands a annoncé aussi ce mardi s'attendre à un bpa trimestriel de 97 cents, contre 99 cents de perte par action un an avant. Le bpa ajusté est estimé à 1,25$, supérieur à la guidance et au consensus (93 cents selon FactSet). Les revenus ont été de 3,02 milliards de dollars pour le trimestre clos début mai, contre 2,83 milliards de consensus. Le groupe a bénéficié des efforts budgétaires de relance aux USA et de l'assouplissement des restrictions sanitaires. Les comptes sont attendus pour le 19 mai.