L'avenir d'Ubisoft en question

(Boursier.com) — Ubisoft retombe de 3% à 30,50 euros ce mercredi. Le titre de l'éditeur de jeux vidéo se négocie sur des niveaux oubliés depuis 2017. La pression vendeuse reste forte depuis les derniers accords capitalistiques intervenus avec le chinois Tencent. Parmi les derniers avis de brokers, JP Morgan a ajusté son objectif de cours de 53 à 54 euros tout en restant à 'surpondérer'. Stifel avait auparavant dégradé la valeur à 'conserver', tout en réduisant son objectif de 50 à 35 euros. L'action est ainsi délaissée depuis que le groupe a annoncé un accord sur la montée à son capital du chinois Tencent. Un "deal" qui est venu doucher les espoirs d'OPA, à court terme du moins, puisque le géant chinois ne pourra pas augmenter sa participation dans Ubisoft au-delà de 9,99% du capital avant 8 ans...

Pour certains analystes, d'autres pistes pourraient toutefois être explorées, tandis que l'investissement de Tencent dans Guillemot Brothers Limited, s'élève à 300 ME (200 ME d'acquisition de titres et 100 ME d'augmentation de capital), a fait ressortir une valeur par transparence d'Ubisoft de 80 euros par action. Tencent a consenti un prêt long-terme à Guillemot Brothers Limited lui permettant de refinancer sa dette et d'apporter des ressources financières supplémentaires utilisables pour monter au capital d'Ubisoft. Guillemot Brothers Limited reste exclusivement contrôlée par la famille Guillemot. Tencent ne sera pas représentée au conseil d'administration et n'aura aucun droit d'approbation ou de véto opérationnel.

Le concert élargi pourra ainsi augmenter sa participation jusqu'à 29,9% du capital ou des droits de vote d'Ubisoft. Dans cette limite, Guillemot Brothers Limited et la famille Guillemot pourront chacun augmenter leur détention dans le capital d'Ubisoft. Par ailleurs, le conseil d'administration d'Ubisoft a autorisé Tencent à augmenter sa participation en direct dans Ubisoft de 4,5% à 9,99% du capital et des droits de vote. Tencent ne pourra vendre ses actions Ubisoft avant 5 ans (et au-delà fera bénéficier la famille Guillemot d'un droit de priorité) et ne pourra augmenter sa participation dans Ubisoft au-delà de 9,99% du capital et des droits de vote d'Ubisoft avant 8 ans.