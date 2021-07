L'Autorité des marchés financiers déclare conforme le projet d'offre publique d'achat de Veolia sur Suez

Crédit photo © Veolia

(Boursier.com) — Le mardi 20 juillet 2021, l'AMF a déclaré conforme le projet d'offre publique d'achat visant les actions de Suez déposé le 30 juin dernier par Veolia emportant visa du projet de note d'information.

La note d'information de Veolia et la note en réponse de Suez sont désormais disponibles sur les sites internet respectifs de Veolia et de Suez. L'offre sera formellement ouverte dans les prochains jours, après publication par l'AMF de son avis d'ouverture.

Suite à cette annonce, Antoine Frérot a déclaré : "Alors que l'offre publique d'achat de Veolia sur Suez sera très prochainement ouverte aux actionnaires de Suez, le projet de construction du champion mondial de la transformation écologique se rapproche de sa conclusion. Le prix proposé par Veolia désormais de 19,85 euros par action (coupon attaché) (après détachement du coupon de 0,65 euro le 6 juillet 2021, correspondant ainsi à un total de 20,50 euros par action comme annoncé le 12 avril 2021), valorise remarquablement bien Suez. Le projet industriel défendu par notre Groupe représente une opportunité unique pour la France et pour l'Europe de faire la course en tête dans le secteur le plus porteur du moment : celui de la transformation écologique. J'invite donc tous les actionnaires de Suez à apporter leur pierre à l'édifice en apportant leurs titres à notre offre."

Dernière étape majeure à franchir avant l'acquisition de Suez par Veolia, les procédures d'autorisation des autorités de concurrence concernées suivent leurs cours conformément au calendrier annoncé