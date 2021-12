L'autorité de sûreté finlandaise (STUK) autorise la divergence de l'EPR d'OLKILUOTO 3

(Boursier.com) — L 'autorité de sûreté finlandaise (STUK) a donné son accord pour procéder à la divergence du réacteur EPR d'OLKILUOTO 3 et pour conduire les essais du réacteur à faible puissance. Après l'achèvement des essais à chaud du réacteur qui ont été réalisés avec succès, la réaction nucléaire sera initiée pour la première fois en décembre 2021 et sera suivie d'une montée en puissance progressive.

AREVA se réjouit du franchissement de cette étape clé qui est le résultat de la coopération des équipes d'AREVA, de SIEMENS et de TVO avec le support de FRAMATOME et EDF.

Les équipes restent pleinement mobilisées pour la poursuite du projet en vue du couplage du réacteur au réseau électrique.

AREVA SA regroupe les activités d'AREVA NP et est en charge de la finalisation du chantier de construction d'un réacteur EPR sur le site nucléaire d'Olkiluoto, en Finlande (projet OL3).