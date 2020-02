L'ASN demande à EDF des améliorations dans son scénario de démantèlement de Fessenheim

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) demande à EDF de préciser son scénario de démantèlement de la centrale de Fessenheim et d'améliorer son organisation, afin de mieux piloter le projet. Le groupe énergétique a déclaré en septembre 2019 l'arrêt définitif des deux réacteurs de la centrale de Fessenheim, prévu le 22 février 2020 pour le réacteur 1 et le 30 juin 2020 pour le réacteur 2.

L'ASN considère que la priorité donnée par EDF à l'évacuation de l'ensemble du combustible avant 2023, comme opération préparatoire au démantèlement, est justifiée, car elle permet de réduire substantiellement les risques présentés par le site. L'ASN considère toutefois que le niveau de détail du plan de démantèlement remis par EDF est insuffisant, compte tenu du délai très proche de l'arrêt définitif des réacteurs. Les demandes de compléments concernent notamment la justification du scénario de démantèlement et de ses opérations préparatoires, l'état des équipements qui seront employés pour les opérations de démantèlement, ainsi que la gestion des déchets.

En complément de cette instruction, afin de contrôler l'organisation mise en place par EDF pour préparer ce démantèlement et sa capacité à le mettre en oeuvre, l'ASN a inspecté les services centraux d'EDF et la centrale de Fessenheim pendant plusieurs jours en novembre 2019. Elle a transmis à EDF, le 29 janvier 2020, ses conclusions concernant cette inspection.

Elle y souligne que le site de Fessenheim met tout en oeuvre pour préparer et réaliser les premières opérations qui suivront l'arrêt définitif. EDF y a notamment opéré une conduite du changement exemplaire, qu'elle a partagée de manière transparente avec les inspecteurs de l'ASN. L'ASN regrette, a contrario, les difficultés rencontrées pour accéder à certains documents lors de la partie de l'inspection se déroulant dans les services centraux d'EDF à Lyon. Elle estime qu'EDF doit renforcer le pilotage du projet de démantèlement de Fessenheim afin de disposer d'une vision globale du projet, intégrant toutes ses interactions. Elle estime, en outre, qu'EDF doit améliorer son organisation pour établir et valider les décisions structurantes pour le scénario de démantèlement, à partir d'hypothèses justifiées et formalisées.