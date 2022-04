(Boursier.com) — L 'application mobile de Bourse Direct fait peau neuve et dévoile une toute nouvelle interface intuitive et épurée : "Bourse Direct Trading App pour investir en bourse encore plus simplement".

Cette nouvelle application mobile répond à la volonté d'être toujours plus proche de nos clients en leur facilitant toujours plus la gestion de leurs portefeuilles au quotidien.

Investir en bourse encore plus simplement avec Bourse Direct Trading App :

un tableau de bord intuitif une visualisation consolidée de ses comptes,

les marchés du monde entier accessible depuis son mobile,

une fonction rapide de passages d'ordres au comptant ou au SRD,

un suivi du statut des ordres, des gains et perte des positions,

des fiches valeurs & des graphiques de cours historiques, offrant une meilleure capacité d'analyse.

... et d'autres fonctionnalités dont la connexion simplifiée via Face Id ou Touch Id.

L'application Bourse Direct Trading App s'inscrit dans une démarche d'évolution constante du service permettant à nos clients de bénéficier de nouvelles fonctionnalités très régulièrement.

"Bourse Direct répond ainsi à l'une des plus importantes attentes de sa clientèle en termes de mobilité et d'investissement et s'adresse aussi bien aux investisseurs débutants qu'aux plus expérimentés" commente l'établissement.