L'AP-HP confie le 'Property Management' de son parc immobilier non hospitalier à Crédit Agricole Immobilier Corporate et Promotion

(Boursier.com) — Dans le cadre de la réorganisation de la gestion de son patrimoine immobilier, l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP) a confié le Property Management de son parc immobilier non hospitalier à Crédit Agricole Immobilier Corporate et Promotion.

Le patrimoine immobilier non hospitalier de l'AP-HP est composé de plus de 3.400 logements et près de 200 locaux commerciaux et professionnels essentiellement localisés à Paris et en Île-de-France.

A la suite d'une consultation publique, les équipes de Property Management de Crédit Agricole Immobilier Corporate et Promotion ont été sélectionnées pour assurer la gestion administrative, locative, comptable et technique du parc immobilier non hospitalier. A ce titre, ces dernières piloteront les travaux de remise en état et en conformité des logements, ainsi que les travaux plus lourds d'investissement qui s'inscrivent dans une perspective de valorisation du patrimoine et de renforcement de la satisfaction des locataires.

Grâce à ce nouveau contrat, les équipes de gestion du pôle Résidentiel de Crédit Agricole Immobilier Corporate et Promotion gèrent désormais plus de 13 000 lots résidentiels pour le compte d'investisseurs institutionnels à travers la France avec une offre complète de Property Management comprenant aussi la rénovation énergétique ainsi que l'accompagnement dans la mise en exploitation technique des bâtiments et la commercialisation des logements assurée par Crédit Agricole Services Immobiliers.

Ce projet d'externalisation permet aux équipes immobilières de l'AP-HP de s'appuyer sur les compétences techniques, les outils et les pratiques reconnues de Crédit Agricole Immobilier Corporate et Promotion en termes de gestion patrimoniale. Les enjeux de déploiement de la politique logement de l'institution demeurent la prérogative de l'AP-HP.