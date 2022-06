L'Amazon Prime Day a perdu son élan

(Boursier.com) — L 'Amazon Prime Day semblerait perdre de son élan, selon le Wall Street Journal, qui évoque un ralentissement de la croissance des ventes. Le WSJ cite des données qui montrent que la croissance des ventes lors de l'Amazon Prime Day a ralenti et que les consommateurs ne passent pas des commandes aussi importantes que par le passé, alors que l'entreprise semble moins investir dans l'événement, de nombreuses offres se concentrant désormais sur les propres produits d'Amazon. Les données montrent également qu'à l'exclusion de l'électronique, les remises sur une large gamme d'articles ne sont pas plus importantes que les autres jours sur Amazon.

Dans un autre registre, notons qu'Amazon Prime envisagerait une potentielle offre sur Channel 4, selon le Sunday Times. Un ancien dirigeant de Channel 4 a déclaré au Sunday Times qu'Amazon Prime et Netflix envisageraient l'achat. L'ancien dirigeant indique que toutes les grandes entreprises de médias américaines passeront un certain temps sur l'idée, mais que Paramount - qui possède Channel 5 - est la seule à ne pas être "rebutée par les obligations qui accompagnent la possession d'un diffuseur de service public au Royaume-Uni". L'acteur Idris Elba discuterait de son côté avec Miroma Group d'une offre d'un milliard de livres sterling pour Channel 4, qui, selon le Sunday Times, a reçu au moins 25 manifestations d'intérêt jusqu'à présent. Une source conservatrice a déclaré enfin au Sunday Times que le secrétaire à la Culture, Nathan Dorries, pourrait choisir de présenter un projet de loi sur les médias comprenant la privatisation de Channel 4 plus tôt que la semaine actuellement prévue du 17 juillet.