L'Allemagne commande 60 hélicoptères à Boeing

(Boursier.com) — L 'Allemagne opte pour le CH-47F Chinook de Boeing. Berlin a confirmé la commande de 60 hélicoptères Boeing dans le cadre de sa stratégie visant à renouveler ses forces armées en réponse à l'invasion russe de l'Ukraine. "Nous avons soigneusement pesé les avantages et les inconvénients ainsi que les risques", a déclaré mercredi la ministre de la Défense Christine Lambrecht. "Le Chinook est moderne et éprouvé... Avec ce modèle, nous renforçons notre capacité à coopérer en Europe. De plus, nous obtenons une flotte plus importante ici et gagnons en flexibilité".

Le chancelier Olaf Scholz a annoncé fin février la création d'un fonds de Défense de 100 milliards d'euros et a déclaré que l'Allemagne atteindrait l'objectif fixé par l'OTAN de consacrer 2% de son PIB chaque année à l'équipement des forces armées, un objectif qu'elle n'a pas souvent atteint.

Le fonds, hors budget, est conçu pour moderniser l'armée du pays après des années de négligence et vient s'ajouter aux dépenses annuelles de défense d'environ 50 milliards d'euros.