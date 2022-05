L'Agence NCI a choisi Thales pour déployer le système NCOP

(Boursier.com) — L 'Agence d'information et de communication de l'OTAN (Agence NCI) a choisi Thales pour déployer le système NCOP et former les utilisateurs dans une trentaine de centres de commandement. Le déploiement se fera à la fois sur des sites opérationnels fixes et sur des sites déployés.

Aujourd'hui les opérations interarmées s'appuient sur différentes composantes (Terre, Marine, Air) qui disposent, chacune, de nombreux systèmes de commandement générant des masses d'informations opérationnelles géo référencées.

NCOP a pour but de collecter, agréger et corréler toutes ces informations, dans un environnement cybersécurisé, afin d'élaborer une vue globale unique de la situation sur les théâtres d'opération. Cette dernière garantit que chaque entité ait une vision partagée des intentions, des actions et de la localisation des forces. Cette vision commune est nommée COP (Common Operational Picture) à l'OTAN.

Architecture ouverte

Pour répondre à ce besoin, Thales a développé un système logiciel s'appuyant sur une architecture ouverte, des modules métier issus de son expérience en chaînes de commandement et intégrant des normes commerciales et militaires. Ce système a été conçu pour fournir à la communauté opérationnelle un accès sécurisé à de multiples Vues Opérationnelles Partagées ou Common Operational Pictures (COP) via un fond cartographique

Après avoir été sélectionné pour les premier et deuxième incréments du programme NCOP, le Groupe Thales continue d'accompagner l'OTAN dans l'amélioration de ses capacités de coordination, de planification et de conduite de ses missions. NCOP permet en effet une gestion synchronisée des situations de l'ensemble des forces et facilite ainsi la planification et la prise décision collaborative. Cela assure de fait la supériorité informationnelle des décideurs de l'état-major interarmées.

Le système NCOP 2 est actuellement en cours de développement et sera déployé en 2023 après une phase de test sur le terrain. Les équipes interviendront pour déployer cette nouvelle capacité NCOP 2 dans l'infrastructure même du client tout en assurant la continuité opérationnelle du service rendu aux utilisateurs finaux. ?

Formation complète

En complément de l'installation, l'offre de services proposée par Thales et GEOS inclut une formation complète pour les administrateurs et les utilisateurs ainsi qu'une assistance technique et opérationnelle sur site durant toute la phase de prise en main du système.

"Cette nouvelle sélection renforce notre collaboration historique avec l'Agence d'information et de communication de l'OTAN. Nous allons nous appuyer sur le développement en cours du système NCOP 2 et démontrer la capacité de Thales à fournir des solutions totalement intégrées à nos clients" a commenté Gérard Herby, Vice-Président Systèmes de Protection de Thales.

