(Boursier.com) — L 'Agence Crédit Agricole Sud Rhône Alpes de L'Isle d'Abeau fait peau neuve "pour offrir une expérience unique

à ses clients et contribuer au dynamisme de sa commune".

Avec ses 197 agences de proximité, entreprises et banque privée, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes rayonne sur la Drôme, l'Isère, l'Ardèche et le Sud-Est Lyonnais. "En poursuivant son objectif de rénovation, le banquier-assureur de notre région, souhaite répondre aux nouvelles habitudes de ses clients pour leur apporter un service optimal, tout en participant activement au développement et au dynamisme de son territoire" commente l'établissement.

L'agence de L'Isle d'Abeau, un espace entièrement repensé pour ses clients

Le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes poursuit le déploiement de son concept d'agence. Plus de 70% de son réseau a déjà été revisité pour offrir la meilleure solution de proximité à ses clients. C'est aujourd'hui l'agence de L'Isle d'Abeau qui a rouvert ses portes le 14 septembre dernier, entièrement rénovée.

"Nous sommes ravis de pouvoir recevoir nos clients dans cet espace moderne qui reste le lieu de contact privilégié avec eux. Cette rénovation nous permet aussi de contribuer activement au dynamisme de notre commune ce qui est en parfaite cohérence avec nos valeurs et nos engagements" explique Christophe Faller, directeur de l'agence de L'Isle d'Abeau.

Dans son ambitieux projet de déploiement de concept, le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes fait appel à près de 20 artisans différents par rénovation d'agence, tous issus de notre territoire. Ce choix délibéré confirme sa position d'acteur de proximité et d'animateur de la vie locale...

"Je suis fière de pouvoir m'appuyer sur cette agence au quotidien pour porter des projets de développement et des initiatives locales. Cet investissement est une nouvelle preuve de notre engagement durable sur le territoire et nous permet de renforcer les liens avec nos sociétaires et tous les acteurs de la vie associative, sociale et économique" précise Marie Durieux Garcia, présidente de la Caisse Locale de Bourgoin-Jallieu.