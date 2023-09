L'affaire des 'fausses pièces' de réparation pour moteurs d'avion continue à faire jaser

(Boursier.com) — L 'affaire AOG Technics continue à faire parler dans le secteur aéronautique. Safran, via la voix de son directeur général, a confirmé que des pièces suspectes ont été trouvées sur environ 100 moteurs d'avion, alors que le scandale autour de cette entreprise britannique inconnue qui a fourni des composants avec des certificats falsifiés pour le moteur le plus utilisé au monde prend de l'ampleur.

S'adressant à l'AJPAE, l'association française des médias aéronautiques et spatiaux, Olivier Andries a indiqué que la société n'avait aucune relation préalable avec la société londonienne et qu'elle n'avait été alertée du problème que par l'intermédiaire d'un opérateur aérien. "Quand on y réfléchit, c'est un peu étrange qu'une entreprise fantôme puisse être autorisée à fournir des pièces de rechange avec de faux documents de certification", a déclaré le DG. "Des leçons devront être tirées" de cette affaire, a-t-il ajouté, selon des propos repris par 'Bloomberg'.

La propagation de pièces non documentées ou potentiellement contrefaites dans la chaîne d'approvisionnement des moteurs est rare et traitée avec la plus grande urgence dans une industrie où chaque composant nécessite une provenance vérifiée pour garantir la sécurité des avions. Il est notamment impossible de savoir si les pièces non certifiées seront aussi durables sous contrainte.

La Federal Aviation Administration américaine a averti jeudi les compagnies aériennes et d'autres acteurs de l'industrie qu'AOG vendait de manière inappropriée des bagues pour un type de moteur de CFM International, la coentreprise entre General Electric et Safran, qui fabrique les moteurs de nombreux Airbus A320 et Boeing 737 d'ancienne génération. L'alerte, connue sous le nom de notification de pièces non approuvées, est le premier avertissement formel adressé au secteur aéronautique américain concernant les risques potentiels posés par des milliers de pièces de rechange de moteurs d'avion vendues avec de faux documents de navigabilité par AOG.

Les régulateurs européens avaient déjà mis en garde contre les pièces fournies par la société britannique. "Nous ne savons pas à qui ils ont vendu ces pièces et si toutes les compagnies aériennes ont effectué leurs contrôles", a indiqué Safran Olivier. "Je ne peux pas vous dire ce que je ne sais pas". AOG Technics a également vendu des bagues pour la famille de moteurs CF6 de GE sans l'approbation du fabricant de moteurs, en distribuant des pièces avec des documents falsifiés, selon l'avis de la FAA. Ce moteur a été utilisé sur un certain nombre de gros-porteurs, y compris les anciennes versions du 747.

Les compagnies aériennes, les fournisseurs de maintenance et les régulateurs du monde entier ont parcouru leurs dossiers pour traquer les pièces fournies par AOG après que les autorités européennes eurent déterminé en août que le groupe avait fourni les composants suspects. "De nombreux certificats d'autorisation de mise en service de pièces fournies par l'intermédiaire d'AOG Technics ont été falsifiés", a déclaré l'Agence de la sécurité aérienne de l'Union européenne. Dans chaque cas, l'organisme identifié comme étant le fabricant "a confirmé qu'il n'avait pas produit le certificat et qu'il n'était pas l'auteur de la pièce", a souligné l'AESA.

Dans un autre registre, Olivier Andries a confirmé que la situation était loin d'être revenue à la normale du côté de la chaîne d'approvisionnement : "nous restons dans une situation difficile en ce qui concerne la chaîne d'approvisionnement. Les problèmes ne sont pas résolus et perdureront jusqu'en 2024", a-t-il déclaré. La pression est particulièrement forte sur les approvisionnements en titane et en acier, ce qui contribue à l'inflation dans le secteur, selon le dirigeant.