L'administration Biden prépare la campagne de vaccination Covid-19 de septembre !

(Boursier.com) — L 'administration Biden prévoit de lancer une campagne de rappel de vaccination Covid-19 en septembre. Des personnes familières avec les délibérations ont déclaré au New York Times que Pfizer et Moderna avaient déclaré à l'administration qu'ils seraient en mesure de fournir des vaccins mis à jour qui devraient offrir une meilleure protection contre le sous-variant BA.5 d'Omicron d'ici la mi-septembre. Les sources ont précisé au NYT que tous les adultes seraient susceptibles d'être éligibles pour les injections de rappel, et que les enfants pourraient également l'être.