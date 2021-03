L'action AstraZeneca (-1,2%) pénalisée par les doutes sur son vaccin

(Boursier.com) — L 'action AstraZeneca a reculé mercredi de 1,2% à Londres et à Wall Street, où le titre du laboratoire anglo-suédois est également coté sous forme d'ADR. Le titre cède environ 2,5% depuis le début de l'année et a abandonné 20% depuis ses records de juillet 2020, pénalisé par les doutes entourant l'efficacité et la sécurité de son vaccin anti-coronavirus, ainsi que ses problèmes persistants dans la livraison de vaccins à l'Union européenne.

Les tensions sont ainsi plus vives que jamais entre la Commission européenne et AstraZeneca, à la veille d'un sommet européen extraordinaire consacré à la lutte contre le coronavirus, jeudi et vendredi. Alors que Bruxelles menace de bloquer les exportations du laboratoire anglo-suédois s'il ne livre pas les doses promises de son vaccin contre le coronavirus, des inspections européennes ont mis à jour des stocks de 29 millions de doses de vaccin en Italie, dont une partie a été saisie au nom de l'UE.

Mercredi matin, la Commission européenne a annoncé un renforcement du contrôle des exportations de vaccins, qui sera soumis jeudi aux 27 dirigeants de l'UE lors de leur sommet en visioconférence. Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a réagi en mettant en garde l'UE contre les conséquences en termes d'investissements de "blocus arbitraires" de vaccins anti-Covid.

A Paris, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a réagi en estimant que "l'Europe ne doit pas être le dindon de la farce de la vaccination".

Le Dr Fauci demande des informations supplémentaires sur le vaccin

Par ailleurs, aux Etats-Unis (où AstraZeneca s'apprête à déposer sa demande de mise sur le marché), le Dr Anthony Fauci, le principal expert du pays en maladies infectieuses, a déclaré mercredi être préoccupé par la mauvaise communication d'AstraZeneca autour de l'efficacité du vaccin, et a demandé au laboratoire de publier un communiqué révisé afin de dissiper toute confusion sur ses données publiées lundi mais jugées "obsolètes" par l'institut NIAID, dirigé par le Dr Fauci.

Dans les résultats de son étude de Phase 3 menée en Amérique (Etats-Unis, Chili, Pérou), AstraZeneca avait indiqué lundi que son vaccin était efficace à 79% contre le coronavirus, et avait écarté les risques de formation de caillots sanguins, alors que des cas rares de thrombose ont été relevés en Europe. Le lendemain, le NIAID a estimé que le groupe pourrait avoir fourni des données incomplètes et "des informations obsolètes" qui pourraient donner une "vision incomplète des données d'efficacité". "