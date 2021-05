L'ACEA appelle à des stations H2 "nombreuses et de grande capacité pour les camions"

Crédit photo © Société McPhy

(Boursier.com) — L 'Association européenne des constructeurs automobiles (ACEA) considère qu'il faut rapidement développer les infrastructures de ravitaillement hydrogène pour les camions, afin d'accompagner la croissance attendue des ventes de camions à hydrogène.

L'ACEA estime que les stations hydrogène pour poids lourds doivent être dotées d'une capacité journalière d'au moins 6 tonnes et compter au moins 2 distributeurs.

Le besoin est estimé en Europe à environ 300 stations hydrogène adaptées aux camions en 2025 et 1.000 en 2023, dont 35 stations en 2025 et 120 en 2030 en France, 3ème pays derrière l'Allemagne (150 en 2030) et le Royaume-Uni (300 en 2030).

"Le marché de la mobilité lourde, voire très lourde (6 tonnes) est l'axe stratégique d'HRS et de McPhy qui pourraient bénéficier d'investissements sur les infrastructures de recharge pour camions", conclut Portzamparc