Kylian Mbappé signe avec Dior

(Boursier.com) — "J 'ai le plaisir de vous annoncer que je fais désormais officiellement partie de la Maison Dior. Hâte de partager nos collaborations mode homme et parfum Sauvage", a annoncé il y a un instant le footballeur international et joueur du PSG Kylian Mbappé sur le réseau social média Twitter. Le sportif collaborerait donc avec Dior pour les collections masculines et le parfum Eau Sauvage.

I am delighted to announce that I am now officially part of Maison Dior. Can't wait to share our collaborations in men's fashion and Sauvage fragrance#Dior #DiorSauvage #DiorFragrance @Dior pic.twitter.com/hQtGyqGtKl

— Kylian Mbappé (@KMbappe), via Twitter