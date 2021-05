Kumulus Vape veut lever 3 ME à 9,50 Euros à l'occasion de son transfert sur Euronext Growth

Kumulus Vape veut lever 3 ME à 9,50 Euros à l'occasion de son transfert sur Euronext Growth









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Kumulus Vape lance son introduction en bourse avec son transfert d'Euronext Access Paris vers le marché Euronext Growth Paris. A l'occasion, Kumulus Vape annonce le lancement d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d'offre au public, d'environ 3 ME, au prix de 9,50 Euros. Cette levée pourra être portée à environ 3,45 ME en cas d'exercice de la clause d'extension.

Entre 2016 et 2020, la croissance annuelle moyenne de Kumulus Vape a dépassé les 100%. Malgré le contexte sanitaire exceptionnel, l'année 2020 aura été remarquable avec un chiffre d'affaires de près de 22,5 ME, en hausse de 113%.

Cette croissance a été portée aussi bien par le BtoB (+129%) que par le BtoC (+70%). Cette solide dynamique de croissance s'est accompagnée d'une forte progression des résultats avec un résultat d'exploitation multiplié par 6,5 à plus de 1,1 ME et un résultat net multiplié par 10,7 à 826 KE.

L'année 2021 s'est ouverte avec des ventes en hausse de 95% au premier trimestre à 8,4 ME, représentant 37% de l'activité totale de l'année 2020. Au regard de ce début d'exercice réussi, Kumulus Vape s'est fixé un objectif de chiffre d'affaires de plus de 30 ME pour l'ensemble de l'année.