Kumulus Vape : une première notation RSE

Kumulus Vape : une première notation RSE









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Kumulus Vape annonce sa première notation extra-financière par EthiFinance (Groupe Qivalio), acteur majeur de la notation ESG (environnement, social et gouvernance) des entreprises françaises cotées de taille intermédiaire.

Après une campagne d'audit portant sur les données collectées au début de l'exercice 2021, Kumulus Vape a reçu la note globale de 66/100, correspondant à un niveau de performance "avancé +" sur l'échelle de maturité ESG. Cette notation place Kumulus Vape largement au-dessus du benchmark de référence, composé d'entreprises comparables de son secteur d'activité et dont la note globale ressort à 34/100.

Sur les 4 grandes thématiques de la RSE, les notes de Kumulus Vape se situent toutes au-delà de la moyenne des sociétés incluses dans le panel de référence et tout particulièrement sur le volet social, où la société se distingue avec une note de 78/100, une performance " exemplaire ".

Les points fort de la société à l'issue de cette notation sont les suivants :

- politique RSE formalisée avec objectifs définis à horizon 2022 ;

- charte éthique formalisée et système d'alerte ;

- effectif en constante augmentation depuis 2018 ;

- existence d'un système de management de la santé et de la sécurité au travail (HSS) ;

- intégration de critères environnementaux dans les pratiques d'achats (actions menées contre les pratiques de suremballage par exemple).

Des axes de progrès ont également été identifiés sur lesquels Kumulus Vape a déjà engagé une réflexion en profondeur qui donnera lieu à des actions concrètes. Parmi les points significatifs, on peut citer l'intégration des critères sociaux dans les pratiques d'achats et le choix des fournisseurs ou la formalisation de la politique environnementale par exemple.