Kumulus Vape : toujours confiant

Kumulus Vape : toujours confiant









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après un 1er trimestre en croissance de plus de 98%, Kumulus Vape confirme sa solide dynamique de croissance sur les mois d'avril et mai avec une croissance de plus de 85%. Cette forte progression, totalement organique, démontre, une fois encore, la résilience du modèle de l'entreprise malgré le contexte sanitaire exceptionnel.

Cette dynamique reste portée à la fois par la clientèle professionnelle et particuliers. Sur le marché des particuliers (B to C), les mesures de confinement s'étaient traduites par un afflux de commandes. L'assouplissement de ces mesures au cours des dernières semaines n'a pas remis en cause la bonne orientation de l'activité. Auprès des professionnels, les performances restent également au rendez-vous. De nombreux magasins de cigarettes électroniques étaient restés ouverts au cours des mois de mars et avril, car figurant dans la liste des commerces d'intérêt public. Avec la réouverture des commerces autorisée depuis le 11 mai, l'ensemble de ces points de vente spécialisés reprend son activité.

En matière d'approvisionnement, les tensions constatées sur la disponibilité de certains produits en provenance d'Asie sont désormais résorbées, permettant des réassorts complets pour répondre à la forte demande.

Au regard de ces excellentes performances, qui se traduiront positivement dans le chiffre d'affaires du second trimestre, Kumulus Vape a encore renforcé son organisation afin d'accompagner son développement rapide. De nouveaux recrutements ont été opérés tant sur les fonctions logistiques et digitales.

Kumulus Vape réaffirme ainsi sa confiance pour l'exercice en cours, à la fois en termes de croissance et de progression des résultats.

Résultat de l'opération sur les BSA

Dans le cadre de l'émission de BSA décidée le 30 mars 2019, Kumulus Vape indique que son Conseil d'Administration, réuni le 2 juin 2020, a constaté que l'intégralité des 85.500 BSA souscrits par leurs bénéficiaires ont été exercés au prix de 2,34 euros, entraînant ainsi la création de 85.500 actions ordinaires nouvelles de la société.

L'augmentation de capital, par création et émission de 85.500 actions ordinaires nouvelles, d'une valeur nominale de 0,05 euro chacune, représente une augmentation de capital d'un montant nominal global de 4.275 euros. Le capital social de la société étant porté de 99.400 euros à 103.675 euros correspondant à 2.073.500 actions de 0,05 euro souscrites en totalité et intégralement libérées. La prime d'émission de 2,29 euros par action émise, soit une prime globale de 195.795 euros, a été inscrite au passif du bilan en compte "Prime d'émission".

Les 85.500 actions émises représentent 4,12% du capital et des droits de vote.