Kumulus Vape : succès du transfert sur Euronext Growth

Kumulus Vape : succès du transfert sur Euronext Growth









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Kumulus Vape, e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme 'vape', annonce le succès de son introduction sur le marché Euronext Growth Paris. La demande globale s'est élevée à 8,89 ME, dont 4,34 ME pour le Placement Global (destiné aux investisseurs institutionnels français et internationaux) et 4,55 ME pour l'Offre à Prix Ferme (destinée aux particuliers), soit un taux de sursouscription global de 2,96 fois. 2 ME d'actions existantes ont été cédées suite à la réalisation de l'offre à 100%.

Dans le cadre de cette opération, 573.684 actions seront allouées, réparties entre :

- Le Placement Global pour 344 210 actions allouées, correspondant à un montant de 3,27 ME et 60% des actions offertes ;

- L'Offre à Prix Ferme pour 229.474 actions allouées, soit un montant de 2,18 ME et 40% des actions offertes.

- La cession de 210.527 actions existantes par les principaux actionnaires de la Société, Rémi Baert, Astrid Menut et Rokh Vision, représentant une cession brute de 2 ME suite à la réalisation de 100% de l'offre.

Les ordres A1 (de 1 action jusqu'à 250 actions incluses) seront servis de l'ordre de 80,6% et les ordres A2 (au-delà de 250 actions) ne seront pas servis.

À l'issue de l'opération, le capital de Kumulus Vape est désormais composé de 2.842.335 actions, ce qui représente une valorisation de 27 ME sur la base du prix d'introduction en bourse (9,5 euros). Le flottant représente 40,72% du capital. Le règlement-livraison des Actions Nouvelles interviendra le 31 mai. Les actions seront admises à la négociation sur le marché Euronext Growth Paris, à compter du 1er juin, en cotation en continu, sous le code ISIN : FR0013419876 et le mnémonique : ALVAP.