Kumulus Vape signe un accord de distribution avec Geekvape

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes Kumulus Vape a signé un accord de distribution avec Geekvape, fabricant chinois de produits de vapotage innovants. Figurant dans le top 3 mondial des industriels mondiaux de la vape, Geekvape ambitionne de devenir rapidement no1 du secteur.

Partenaire du PSG

Né en 2015 et basé à Shenzhen en Chine, Geekvape propose une gamme étendue de produits reconnus par un public de vapoteurs débutants et expérimentés. Cigarettes électroniques, clearomiseurs ou accessoires performants ont fait le succès mondial de la marque qui se distingue depuis plusieurs années par ses innovations. La marque est aujourd'hui présente dans plus de 70 pays et affiche plus de 30 millions d'utilisateurs à travers le monde. La marque est devenue partenaire officielle du Paris Saint-Germain Football Club (PSG) en juillet 2021 pour la saison 2021-2022. C'est la première fois qu'un club de football de ce niveau s'associe à une marque de vape.

Plus de 1,8 ME de chiffre d'affaires en 2020

La collaboration entre les deux entreprises a été initiée en 2015. Au titre de l'exercice 2020, les ventes de produits Geekvape ont généré un chiffre d'affaires de plus de 1,8 ME pour Kumulus Vape. Une forte progression est attendue en 2021.

Cet accord fixe les conditions de distribution de l'ensemble des gammes développées par la marque mondiale auprès de la clientèle professionnelle et particuliers de Kumulus Vape. Il s'inscrit dans le cadre de la volonté du fabricant chinois de réduire le panel de ses partenaires en ne retenant que les acteurs phares du marché capables de renforcer la pénétration de la marque sur ses différents marchés géographiques.