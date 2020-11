Kumulus Vape révise son objectif annuel de croissance à la hausse, à l'issue du T3

Kumulus Vape révise son objectif annuel de croissance à la hausse, à l'issue du T3









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au titre du troisième trimestre 2020, le chiffre d'affaires de Kumulus Vape s'établit à 6,3 ME, en hausse de 136,6% par rapport à la même période de l'an passé. La société démontre ainsi une nouvelle fois la forte résilience de son modèle avec une croissance remarquable malgré la situation économique générale toujours dégradée.

L'activité à destination du marché des professionnels est restée au coeur de cette performance avec un chiffre d'affaires de 5,4 ME, en hausse de 158,2%. Sur le marché des particuliers (B to C), la dynamique reste également forte avec un chiffre d'affaires de près de 840 KE, en progression de 62,5%.

En cumul, le chiffre d'affaires atteint 15,6 ME, et a plus que doublé par rapport à la même période de 2019. Kumulus Vape dépasse donc en neuf mois seulement l'objectif annuel de 15 ME qui avait été fixé lors de son introduction en Bourse en mai 2019.

La société avait fixé un nouvel objectif de 20 ME, lui-même sera dépassé et Kumulus annonce désormais un nouvel objectif de 22 ME de chiffre d'affaires soit une croissance attendue de 107,5% sur l'année.