Kumulus Vape révise à la baisse son objectif de chiffre d'affaires 2023

(Boursier.com) — Avec une activité s'élevant à 15 ME au troisième trimestre, Kumulus Vape réalise un chiffre d'affaires global de 44,6 ME sur les 9 premiers mois de l'exercice 2023, en croissance de 11,5% par rapport aux trois premiers trimestres de l'exercice précédent.

Si la performance générale du troisième trimestre est en léger retrait (-1,2%) par rapport au comparable 2022, le nombre global de commandes est quant à lui en nette progression. C'est notamment le cas au sein de l'activité BtoB, où bien que le chiffre d'affaires soit en repli de 2%, le nombre de commandes s'est accru de 5,4% par rapport au troisième trimestre 2022. "C'est donc le panier moyen qui a très légèrement diminué, reflétant la conjoncture économique générale dégradée sur notre propre marché", commente la société.

De son côté, l'activité BtoC, qui représente 8,5% du chiffre d'affaires total, reste soutenue avec un chiffre d'affaires de 1,3 ME, en progression de 7,3% par rapport au troisième trimestre 2022.

Au regard de ces chiffres, et en anticipation d'un quatrième trimestre traditionnellement fort avec des rendez-vous majeurs pour notre secteur d'activité, Kumulus Vape fournit un nouvel objectif de CA annuel, situé entre 60 et 63 ME, soit une croissance attendue de 8 à 13% environ sur 2023. Auparavant Kumulus Vape visait 63 ME.