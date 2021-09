Kumulus Vape : résultat net multiplié par 2,6

(Boursier.com) — Sur le premier semestre, Kumulus Vape réalise un chiffre d'affaires de 16,4 ME, en progression de 77% par rapport à la même période de 2020.

Cette progression, totalement organique, est d'autant plus remarquable qu'elle intègre une base de comparaison exigeante. Ainsi, pour rappel, le chiffre d'affaires du premier semestre 2020 affichait déjà une croissance de 96%.

Le semestre est également marqué par la forte progression de la rentabilité opérationnelle. L'excédent brut d'exploitation (EBE) a été multiplié par près de 3 et atteint 1,3 ME contre 422,9 KE au premier semestre 2020.

Le résultat d'exploitation est également au rendez-vous. Il ressort à près de 1,2 ME, en hausse de 191%, pour un taux de marge de 7,20%.

Le résultat net est multiplié par 2,6 à 797 KE.

Au 30 juin 2021, Kumulus Vape affiche des capitaux propres de 8,7 ME et une trésorerie de près de 5,2 ME.

Kumulus Vape confirme avec confiance son objectif de 32 ME de chiffre d'affaires pour l'exercice à comparer aux 22,5 ME réalisés en 2020. Cette croissance doit s'accompagner d'une forte progression des résultats...