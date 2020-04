Kumulus Vape : poursuite de la croissance

(Boursier.com) — Au titre de l'exercice 2019, Kumulus Vape enregistre un chiffre d'affaires de 10,6 millions d'euros, en progression de 62%. Sur l'année, la marge brute ressort à plus de 2,4 ME, en progression de 32% par rapport à 2018. Elle représente ainsi 23,6% du chiffre d'affaires contre 29,2% en 2018. Cette évolution reflète logiquement la hausse de la contribution des activités B2B (78% du chiffre d'affaires de l'année contre 54% en 2018). L'Excédent Brut d'exploitation (EBE) s'établit à 333,6 KE. Le résultat courant avant impôt ressort à 169 KE et le résultat net à 77 KE. La société affiche 1,2 ME de capitaux propres, une trésorerie en progression de 216 KE (115 KE à fin 2018) et une dette financière limitée de 418 KE.

Les risques d'approvisionnements sur les achats de matériels, provenant pour près de 100% de Chine, "ont été anticipés en amont de la crise avec la constitution de stocks permettant de limiter les ruptures et d'assurer la meilleure disponibilité des produits". Cette réactivité combinée à l'adaptation de l'organisation ont permis jusqu'ici de répondre à la demande sans dégrader les délais de livraison et la qualité du support aux clients. Toutes ces décisions permettent aujourd'hui à Kumulus Vape de "maintenir une croissance solide et de faire la différence par rapport aux principaux concurrents en place".

Sur le marché BtoC, les mesures de confinement se sont traduites par un afflux de commandes et une augmentation des paniers moyens. Sur l'activité BtoB (ventes aux boutiques spécialisées), l'activité affiche un ralentissement depuis le confinement mais résiste bien. Elle bénéficie, en effet, du décret modifié du 14 mars 2020, incluant les magasins de cigarettes électroniques dans la liste des commerçants d'intérêt public.

Afin d'alimenter ses stocks pour continuer à répondre à la demande actuelle, "la société a entamé une recherche de financements avec des discussions en cours qui pourraient aboutir très prochainement".

Au regard de ces évolutions, une forte croissance du chiffre d'affaires est attendue pour le premier trimestre qui sera publié le 7 mai 2020.