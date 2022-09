Kumulus Vape : plus de 50% de croissance organique au 1er semestre

(Boursier.com) — Au titre du 1er semestre 2022, le chiffre d'affaires de Kumulus Vape s'élève à 24,9 millions d'euros, en hausse de 51,1% par rapport à la même période de l'année passée. Cette croissance est entièrement organique. Sur ce seul semestre, le chiffre d'affaires réalisé représente près de 72% de celui réalisé sur toute l'année 2021, illustrant la poursuite d'une solide trajectoire de croissance. La société rappelle avoir réalisé une progression de chiffre d'affaires de 76% au 1er semestre 2021.

Les ventes réalisées auprès des revendeurs spécialisés (BtoB) restent au coeur de cette performance renouvelée, avec une progression de près 57% du chiffre d'affaires, à 22,2 ME. Les ventes en ligne aux particuliers (BtoC) confirment leur dynamique positive, avec un chiffre d'affaires qui ressort à 2,6 ME, en hausse de 13%.

Sur le semestre, la marge brute ressort à 4,3 ME, en progression de +25,3%. Elle représente 17,2% du chiffre d'affaires contre 20,7% l'année passée.

L'Excédent Brut d'exploitation (EBE), en hausse de +8%, s'élève à 1,4 ME.

Au total, le résultat d'exploitation est en progression de +6,4% à 1,3 ME après intégration des dotations aux amortissements et provisions (222 kE contre 145 KE au 1er semestre 2021).

Le résultat net reste en hausse de +15,1%, à hauteur de 917 kE.

Au 30 Juin 2022, Kumulus Vape dispose d'une structure financière sécurisée, avec des capitaux propres de 10,5 ME, une trésorerie disponible de 2 ME et une dette financière non significative, à hauteur de 184 KE.

Perspectives

Fort de ce 1er semestre réussi, Kumulus Vape confirme avec confiance son objectif de 45 ME pour l'exercice 2022, et ceci malgré un environnement général plus exigeant.

Avec des approvisionnements anticipés dès le début de l'année et un très bon niveau de prises de commandes, l'activité du second semestre devrait ainsi continuer à afficher une solide croissance. Cette anticipation est confirmée par l'excellent niveau d'activité dégagé au cours de l'été et sur le mois de septembre. La progression du chiffre d'affaires devrait s'accompagner d'une nouvelle progression des résultats associée à une appréciation des marges.

Au cours des prochains mois, Kumulus Vape entend par ailleurs maintenir le cap dans sa stratégie : extension de ses gammes, focalisation sur les produits les plus contributifs, nouveaux référencements, optimisation de la structure de charges et recherche d'opportunités d'acquisition.