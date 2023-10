Kumulus Vape passe un accord de distribution avec Levest

(Boursier.com) — Kumulus Vape a signé un accord de distribution avec Levest, une entreprise familiale française reconnue pour son excellence et son innovation dans la production d'e-liquides.

Fondée en 2006, la société Levest s'est établie depuis 2013 comme une figure emblématique dans l'industrie de la vape, avec des marques renommées telles que Roykin, Petit Nuage, Wilo ou encore Greeneo. Avec près de 7 millions de produits vendus en 2022 et environ 2.000 points de vente dans le monde, Levest se positionne en première première ligne du marché de la vape. La Société se démarque notamment par sa stratégie de développement axée sur le "made in France", symbolisant une garantie de qualité de ses produits. Elle est également reconnue pour son engagement éco-responsable, qui illustre une volonté sincère de ses fondateurs de diminuer l'impact environnemental de leur activité. Levest dispose de son propre site de production ainsi que de deux laboratoires de recherche et développement, dont un situé à Paris.

Avec cet accord majeur qui illustre la consolidation en cours sur le marché des produits du vapotage, Kumulus Vape renforce sa stratégie de partenariats, intégrant à son catalogue un nouvel acteur majeur de son marché, après ses collaborations réussies avec GeekVape ou Innokin notamment. Pour Levest, ce partenariat avec le groupe Kumulus Vape permet une exposition nouvelle ainsi qu'une expansion de sa distribution.