Kumulus Vape : parmi les entreprises européennes les plus dynamiques

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Kumulus Vape figure pour la 2E année consécutive dans le classement annuel des "Champions européens de la Croissance" du FT 1000. Cette année, avec une croissance en forte progression de plus de 653% sur la période 2016-2019, Kumulus Vape se classe à la 231e place parmi les 1.000 entreprises de ce palmarès, et fait mieux que l'année passée en gagnant 23 places.

Réalisé chaque année par le Financial Times, le classement FT 1000 récompense les entreprises européennes ayant la plus forte croissance de leur chiffre d'affaires sur 3 ans.