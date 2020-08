Kumulus Vape optimiste pour le second semestre

(Boursier.com) — Kumulus Vape, e-commerçant spécialiste de la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes regroupés sous le terme 'vape', aborde le second semestre "avec confiance" après une activité en hausse de 123% en juillet. Cette nouvelle performance permet à la société de confirmer avec confiance son objectif de 20 ME de chiffre d'affaires pour l'ensemble de son exercice. Après un premier semestre en croissance de 96%, Kumulus Vape confirme donc sa forte dynamique de croissance en juillet avec une progression de son chiffre d'affaires de 123% à plus de 2,2 ME.

Auprès des professionnels, le chiffre d'affaires du mois de juillet s'établit à plus de 1,9 ME, en hausse de 145%. Sur le marché des particuliers (B to C), le mois de juillet est également réussi avec un chiffre d'affaires de près de 290 KE en croissance de 44,5%.