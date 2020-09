Kumulus Vape multiplie son bénéfice semestriel par 6 !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au premier semestre 2020, Kumulus Vape enregistre un chiffre d'affaires de 9,3 ME, en progression de près de 96% par rapport à la même période de l'année précédente.

La marge brute progresse de plus de 61,3%, représentant 20,2% du chiffre d'affaires contre 24,4% au premier semestre 2019. Cette évolution reflète logiquement la hausse de la contribution des activités à destination des professionnels (81% du chiffre d'affaires du semestre contre 73% au premier semestre 2019).

L'excédent brut d'exploitation (EBE) progresse de 148% à 422,9 KE, représentant 4,6% du chiffre d'affaires contre 3,6% au premier semestre 2019.

Le résultat courant avant impôt ressort à 417 KE. Après prise en compte de la charge d'impôts, le résultat net est multiplié par 6 à 301,6 KE. Pour rappel le résultat net du premier semestre 2019 intégrait 92 KE de charges exceptionnelles liées au déménagement et aux frais d'introduction en Bourse.

Le second semestre s'est ouvert avec une progression du chiffre d'affaires de 123% au mois de juillet à comparer aux 96% déjà réalisés au premier semestre. Depuis, la dynamique se confirme toujours, portée par la clientèle professionnelle et particuliers. Dans ce contexte, Kumulus Vape confirme avec confiance son objectif de chiffre d'affaires à 20 ME, soit une hausse attendue d'au moins 88% par rapport à l'exercice 2019. Dans la continuité du premier semestre, une forte progression des résultats est également attendue.