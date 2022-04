Kumulus Vape : le résultat net du groupe s'établit à 1,3 ME, en croissance de 62%

(Boursier.com) — En 2021, Kumulus Vape a clôturé son exercice avec un chiffre d'affaires de 34,5 ME, en hausse de 53% par rapport à 2020, dépassant de près de 8%, l'objectif de 32 ME que le Groupe s'était fixé. Avec un chiffre d'affaires en progression de 59,1% à 29,6 ME, le marché 'BtoB' a une nouvelle fois été au coeur de cette solide performance. Sur le marché 'BtoC', l'activité est restée solide avec un chiffre d'affaires de 4,7 ME, en hausse de 27%.

Sur l'exercice, Kumulus Vape a enregistré une marge brute de 6,9 ME, en progression de 54% par rapport à 2020. Elle représente près de 20% du chiffre d'affaires, stable par rapport à 2020. Une bonne performance dans un contexte général de tensions sur les approvisionnements.

L'excédent brut d'exploitation (EBE) ressort quant à lui en forte progression à 2,2 ME, en hausse de 71% (soit 6,5% du chiffre d'affaires contre 5,8% en 2020). Cette évolution bénéfice de la parfaite maîtrise des charges d'exploitation sur la période.

Ainsi, les autres achats et charges externes ressortent à 2,5 ME, représentant 7,3% du chiffre d'affaires contre 7,9% en 2020. Les charges de personnel et charges sociales, en augmentation de 53%, sont également parfaitement maîtrisées à 6% du chiffre d'affaires comme en 2020. Sur l'année, la société, a pu compter sur l'intégration de 11 nouveaux collaborateurs, portant l'effectif total à 57.

Le résultat d'exploitation est également en forte progression, passant de 1,2 ME à 2 ME, en hausse de 73%, soit une marge opérationnelle qui s'apprécie sensiblement à 5,8% du chiffre d'affaires contre 5,1% en 2020. Il intègre une progression modérée des dotations aux amortissements et aux provisions à 282 KE, contre 257 KE en 2020.

Le résultat courant avant impôt augmente de 74% à plus de 2 ME. Après comptabilisation du résultat financier et de la charge d'impôt, le résultat net du groupe s'établit à 1,3 ME, en croissance de 62% par rapport à 2020.

Une structure financière renforcée

Kumulus Vape a clôturé son exercice avec une trésorerie disponible de 2,8 ME (vs 3 ME en 2020), des capitaux propres de 9,3 ME (vs 4,7 ME en 2020) et une dette financière limitée à 317 KE (vs 918 KE en 2020). A? l'issue de l'introduction sur Euronext Growth Paris, le capital de Kumulus Vape était composé de 2.847.311 actions et s'élevait à 142 KE. La prime d'émission hors BSA s'élevait quant à elle à 6,3 ME, en augmentation de 3,2 ME.

Une année 2022 bien orientée pour atteindre le nouvel objectif de 40 ME de chiffre d'affaires

Après cette nouvelle année réussie, Kumulus Vape confirme avec confiance son objectif de 40 ME de chiffre d'affaires pour l'année 2022. La bonne orientation de l'activité sur le début d'exercice vient conforter cet objectif.

Au cours des prochains mois, Kumulus Vape va bénéficier également de nouveaux accords de partenariat privilégiés qui viendront soutenir la croissance. Les axes clés de la stratégie seront également poursuivis : intensification des efforts marketing et commerciaux, montée en puissance des marques propres, notamment avec la perspective d'investissement dans une chaîne d'embouteillage, ou encore recherche d'opportunités d'acquisition... En ligne de mire, la volonté de combiner croissance forte et appréciation des marges.

Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires du premier trimestre 2021 le 5 mai.