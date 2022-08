Kumulus Vape : Lancement de "Seconde Vape", la marketplace C2C dédiée à la vape de seconde main

(Boursier.com) — Kumulus Vape, e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e liquide et accessoires), regroupés sous le terme "vape", annonce le lancement de "Seconde Vape", un site de vente de cigarettes électroniques d'occasion, pour donner un second souffle aux matériels de vapotage, dans une démarche écologique et responsable.

Avec l'essor du marché de la seconde main qui n'a cessé de croître ces dernières années, de nouvelles habitudes de consommation se sont développées qui touchent aujourd'hui le marché des produits du vapotage. Cette tendance est d'autant plus marquée que le marché s'inscrit dans une concurrence de plus en plus forte des fabricants, matérialisée par un renouvellement permanent des équipements et l'arrivée continue de nouvelles innovations. Une situation qui pousse nombre de consommateurs à délaisser rapidement leur ancien matériel pour adopter les derniers produits du marché.

Dans ce contexte, grâce à "Seconde Vape" (www.secondevape.fr), les vapoteurs débutants et expérimentés peuvent désormais accéder à du matériel de vapotage de qualité à moindre coût, ou renouveler leur équipement grâce aux économies issues de la revente de leur propre matériel de vapotage (batteries, réservoirs et accessoires) dont ils n'ont plus l'utilité.

Au-delà de l'aspect financier, ce marché de l'occasion offre aussi de nouvelles perspectives de consommation avec notamment l'accès à des pièces rares, en raison d'une production limitée ou n'étant tout simplement plus fabriquées par les constructeurs.