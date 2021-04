Kumulus Vape : L'Excédent Brut d'exploitation s'établit à 1,3 ME

(Boursier.com) — Au titre de l'exercice 2020, Kumulus Vape a enregistré un chiffre d'affaires de 22,5 ME, en progression de 113,2% par rapport à la même période de 2019. Cette croissance, totalement organique, a été portée par les ventes réalisées sur les marchés professionnels ('BtoB') avec un chiffre d'affaires de 18,6 ME, en hausse de 128,8%. Sur la vente en ligne aux particuliers ('BtoC'), la dynamique a également été favorable avec un chiffre d'affaires de 3,7 ME, en progression de 70,1%.

Comme attendu, la croissance de l'activité s'accompagne d'une forte progression des résultats.

La marge brute affiche une hausse de 82,4% à 4,4 ME. Elle représente 19,8% du chiffre d'affaires de l'exercice contre 23,2% en 2019, cette évolution reflétant la hausse de la contribution des ventes 'BtoB' à l'activité totale (83% du chiffre d'affaires de l'année contre 77% en 2019).

L'Excédent Brut d'exploitation (EBE) s'établit à 1,3 ME en progression de 289,5%. Il représente 5,8% du chiffre d'affaires de l'année contre 3,2% en 2019. Le résultat d'exploitation est multiplié par plus de 6,5 à 1,1 ME, représentant 5,1% du chiffre d'affaires de l'année, contre 1,7% en 2019.

Ces performances remarquables traduisent les premiers bénéfices des investissements réalisés depuis 2019 et la bonne maîtrise des charges, dont la progression est nettement moins rapide que la croissance enregistrée sur l'année.

Ainsi, les charges externes progressent de 63% à plus de 1,7 ME, intégrant en particulier l'intensification des efforts marketing et commerciaux. Les charges de personnel sont parfaitement maîtrisées : elles représentent 6% du chiffre d'affaires de l'année contre 9,4% en 2019, malgré les nouveaux recrutements réalisés pour accompagner la croissance.

Ainsi en 2020, l'effectif total aura presque doublé par rapport à 2019, passant de 27 à plus de 50 collaborateurs.

Les dotations aux amortissements et provisions s'établissent à 257 KE contre 193 KE en 2019, intégrant les derniers développements technologiques de la plateforme 'BtoB' et 'BtoC' et les nouveaux investissements nécessaires pour la mise à l'échelle de la plateforme logistique.

Le résultat courant avant impôt est multiplié par 6,8 à plus de 1,1 ME. Après prise en compte des charges financières et de l'imposition, le résultat net est multiplié par 10,7 à 826 KE.

Une situation financière encore renforcée

Kumulus Vape a clôturé son exercice avec une trésorerie disponible de 3 ME (vs 216 KE en 2019), des capitaux propres de 4,7 ME (vs 1,2 ME en 2019) et une dette financière limitée à 923 KE (vs 418 KE en 2019). Cette situation renforcée intègre le produit de l'augmentation de capital par placement privée réalisée en décembre 2020 d'un montant de 2,5 millions d'euros et un PGE de 300 KE obtenu au cours du premier semestre 2020.

Kumulus Vape est aujourd'hui en ordre de marche pour confirmer sa dynamique, tant en termes de croissance que de progression de ses résultats. En 2021, l'entreprise bénéficiera notamment du dimensionnement de sa plateforme logistique grâce aux investissements réalisés depuis deux ans, du renforcement récent de ses équipes commerciales et de la montée en puissance de ses marques propres lancées au second semestre 2020.

Ces perspectives très favorables sont confortées par l'activité enregistrée sur les premiers mois de l'année, toujours portée par une croissance forte et une accélération de la prise de parts de marché.

Au-delà de la force de son modèle, Kumulus Vape va également continuer à profiter des tendances structurellement porteuses de son marché, la vape s'imposant comme la première alternative au tabac fumé en répondant à des enjeux sanitaires, économiques et écologiques majeurs.

Cotée sur le marché Access d'Euronext depuis 2019, Kumulus Vape confirme enfin son ambition d'opérer un transfert sur Euronext Growth au cours des prochains mois afin d'accompagner sa solide dynamique de développement.

Prochain rendez-vous, le 6 mai 2021 avec le Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021.