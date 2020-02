Kumulus Vape en croissance de 63% en 2019

(Boursier.com) — Kumulus Vape a réalisé un chiffre d'affaires de 10,6 millions d'euros sur l'ensemble de l'exercice 2019, en progression de 63%. L'activité reste portée en 2019 par le segment BtoB (vente aux boutiques spécialisées) dont le chiffre d'affaires a plus que doublé en 2019. Sur la période, Kumulus Vape a renforcé sa force commerciale et ses investissements en marketing pour maintenir son rythme de croissance à des niveaux élevés. Ces performances, "conformes aux objectifs annoncés", sont "d'autant plus satisfaisantes qu'elles s'inscrivent dans un contexte de marché moins favorable au second semestre" (impact de la polémique sur le détournement de l'utilisation de la cigarette électronique aux USA).

Kumulus Vape entend poursuivre en 2020 "sa stratégie offensive de prise de parts de marché avec la volonté de confirmer, cette année encore, sa solide dynamique de croissance".