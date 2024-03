Kumulus Vape : en bonne place au FT 1000

(Boursier.com) — Kumulus Vape figure, cette année encore, au classement des 'Europe's fastest growing Companies' publié le 1er mars par The Financial Times. Kumulus Vape à nouveau parmi les entreprises européennes les plus dynamiques selon le Financial Times (classement FT 1000).

Réalisé chaque année depuis 8 ans par The Financial Times, le classement FT 1000 récompense les entreprises européennes ayant la plus forte croissance de leur chiffre d'affaires sur 3 ans. Cette année, avec une croissance en forte progression de plus de 428% sur la période 2019-2022, Kumulus Vape se classe à la 389e place parmi les 1.000 entreprises de ce palmarès. "Nous sommes très honorés de figurer une nouvelle fois au classement FT 1000. Cette distinction vient récompenser notre croissance rapide et constitue une belle reconnaissance pour nos équipes qui jour après jour mobilisent toute leur énergie pour proposer des produits et des services de qualité à tous nos clients. Notre réussite s'appuie également sur la visibilité croissante de nos marques et sur la force de notre modèle de développement responsable qui nous permet déjà de nous projeter vers de nouvelles ambitions", déclare Rémi Baert, PDG et fondateur de Kumulus Vape.